Sommerferien: Einmal Architekt, Bildhauer oder Forscher sein

15. bis 17. Juli jeweils von 10 bis 16 Uhr „Skulpturen einer Stadt“ Im Rahmen eines dreitägigen Workshops wird sich mit Skulpturen im städtischen Raum auseinandergesetzt. Es wird eine Skulptur nach individuellen Vorstellungen und Wünschen entwickelt. Am Ende des Workshops entstehen ein Modell sowie eine Fotomontage, die die entstandenen Werke an den jeweiligen Lieblingsplätzen in Gotha zeigen. Für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Eintritt: frei. Treffpunkt: Wunderkammer Friedenstein.

17. Juli von 10 bis 12 Uhr „Mythen, Muster und Meisterwerke“ In den Ausstellungen „Chinas Gold und Gothas Schätze“ und im chinesischen Kabinett des Herzoglichen Museums sind Symbole und mystische Tiere, wie Drachen und Phönixe dargestellt. Ebenso vielfältig wie die Symbolik und Legenden ist eine der ältesten Volkskünste Chinas: der Scherenschnitt. Mit der Technik werden eigene Kunstwerke angefertigt. Für Kinder ab 8 Jahren. Eintritt 8 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder unter 13 Jahre frei. Treffpunkt: Kasse Herzogliches Museum Gotha.

20. Juli von 10.30 bis 11 Uhr „Zeitreise durch Gotha“ Teddybär, Zinnspielzeug und Karussellpferde: In der Ausstellung gibt es viele spannende Objekte zu entdecken. Die Führung für die ganze Familie ist eine eine Reise durch die Geschichte Gothas. Die Teilnehmenden sind dazu eingeladen, selbst aktiv zu werden, ihr Wissen einzubringen und Blaudruck auszuprobieren. Eintritt 8 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder unter 13 Jahren frei. Treffpunkt: Kasse Herzogliches Museum Gotha.

22. Juli von 10 bis 13 Uhr „Die faszinierende Welt der Fächer“ Wandfächer, Klappfächer, Handfächer, Federfächer oder Kung-Fu-Fächer. Der Fächer ist in der chinesischen Kultur von großer Bedeutung und geht auf eine 3000 Jahre alte Tradition zurück. Schritt für Schritt entstehen im Workshop Fächer unter Berücksichtigung der Symbolwelt aus der Ming-Dynastie. für Kinder ab 8 Jahren. Eintritt frei. Treffpunkt: Herzogliches Museum Gotha.

23. Juli von 10 bis 11.30 Uhr „Bühne frei! – Abenteuer im Ekhof-Theater“ Im historischen Ekhof-Theater erwacht die Vergangenheit zum Leben: Geschichten von barocken Schauspielern und verblüffender Bühnentechnik warten darauf, entdeckt zu werden. Zum großen Finale heißt es: Kostüm an, Spot an – und selbst Teil des Theaterabenteuers werden. Für Kinder ab 10 Jahren Eintritt 6 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder unter 13 Jahre frei. Treffpunkt: Schlosskasse Schloss Friedenstein.

23. und 24. Juli jeweils von 10 bis 14.30 Uhr „Erfinderwerkstatt Gotha“ Die Ausstellung „Gotha Genial?!“ präsentiert Erfindungen aus Gotha, die über die Stadtgrenzen hinaus wirkten. Ein zweitägiger Kreativworkshop lädt dazu ein, selbst erfinderisch zu werden. Für Kinder ab 11 Jahren. Eintritt frei. Treffpunkt: Herzogliches Museum Gotha.

24. Juli von 10 bis 12 Uhr „Zu Stein gewordene Zeit“ Siehe 9. Juli.

25. Juli von 10 bis 12 Uhr „Landkarten einer Ausstellung“ Siehe 11. Juli.

Eine Anmeldung ist bis spätestens 24 Stunden vor der jeweiligen Veranstaltung erforderlich, entweder telefonisch unter 03621/ 8234550 oder per E-Mail an: vermittlung@friedenstein-stiftung.de.