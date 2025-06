Sommerferien: Bislang ruhiger Ferienreiseverkehr auf Thüringer Autobahnen

Hermsdorf (dpa/th) - Der Reiseverkehr auf den Thüringer Autobahnen läuft zum Start der Sommerferien bislang ruhig. Auf den Autobahnen 4 und 9 gab es am Morgen zunächst kein sonderlich erhöhtes Verkehrsaufkommen und auch keine größeren Behinderungen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei auf Anfrage sagte. "Es ist recht entspannt – wider den Erwartungen." Vermutlich hätten viele Autoreisende ihre Fahrten schon früher angetreten. Die A4 gilt als wichtige Ost-West-Verbindung, auf der A9 reisen viele Urlauber in die Feriengebiete im Süden oder an der Ostsee.