Bei dem dreitägigen Workshop tauchen die Teilnehmer ein in die faszinierende Welt der Kunst und lernen berühmte Künstler (Paul Klee, Jackson Pollock, Pablo Picasso), deren Leben und Malweisen kennen. Alle drei haben die Kunstgeschichte geprägt. Danach dürfen sie selbst kreativ werden und eigene Meisterwerke erschaffen. Der Workshop ist perfekt für alle, die Spaß an Kunst haben und mehr über die großen Meister erfahren möchten. Kosten drei Euro pro Person. Es ist nach vorheriger Absprache auch möglich, nur an einem der drei Tage teilzunehmen.