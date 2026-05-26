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Sommerfeeling Wetter in Mitteldeutschland - über 30 Grad möglich

In Mitteldeutschland bleibt es sommerlich: In einigen Regionen könnten heute mehr als 30 Grad erreicht werden. Wo es besonders heiß werden soll, verrät der Wetterdienst.

Sommerfeeling: Wetter in Mitteldeutschland - über 30 Grad möglich
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Das Hochsommergefühl geht weiter: Heute sind in Mitteldeutschland über 30 Grad möglich. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Leipzig - Die sommerlichen Temperaturen reißen in Mitteldeutschland auch nach den Feiertagen nicht ab. In einigen Regionen wird sogar die 30-Grad-Marke geknackt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Wo genau das Thermometer über die 30 Grad steigen wird, konnte eine Sprecherin des Wetterdiensts nicht sagen. Im Landkreis Nordsachsen, im Werratal in Südthüringen und im Großraum Magdeburg soll es heute aber besonders heiß werden. Die Chancen, dass die 30-Grad-Marke geknackt werde, sei somit dort am höchsten, hieß es. Im Großraum Magdeburg wird es den Angaben zufolge besonders heiß - hier sind bis zu 33 Grad möglich. 

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Über die Feiertage näherten sich die Temperaturen den 30 Grad bis auf eine Ausnahme lediglich an. Besonders heiß wurde es laut der Sprecherin des DWD auch in den vergangenen Tagen im Werratal. Der Ort Veilsdorf hielt an beiden Tagen den Tagesrekord für Thüringen. Am Sonntag erreichte der Ort die 30 Grad-Marke. In Sachsen-Anhalt wurde es über die Feiertage besonders im Burgenlandkreis heiß - in Osterfeld wurden am Sonntag 29 Grad gemessen. Den Rekord für Sachsen teilen sich Dresden und Hoyerswerda. Hier stiegen die Temperaturen am Sonntag auf 29,6 Grad.