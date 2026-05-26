Sommerfeeling: Wetter in Mitteldeutschland - über 30 Grad möglich

Leipzig - Die sommerlichen Temperaturen reißen in Mitteldeutschland auch nach den Feiertagen nicht ab. In einigen Regionen wird sogar die 30-Grad-Marke geknackt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Wo genau das Thermometer über die 30 Grad steigen wird, konnte eine Sprecherin des Wetterdiensts nicht sagen. Im Landkreis Nordsachsen, im Werratal in Südthüringen und im Großraum Magdeburg soll es heute aber besonders heiß werden. Die Chancen, dass die 30-Grad-Marke geknackt werde, sei somit dort am höchsten, hieß es. Im Großraum Magdeburg wird es den Angaben zufolge besonders heiß - hier sind bis zu 33 Grad möglich.