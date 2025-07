Höhle, Schlucht, Wasserfall

Städtisch zentral liegen Höhlen freilich nicht. Und Schauhöhlen kosten in der Regel auch Eintrittsgeld, weil man sie meist ohne Führung gar nicht besichtigen darf. In Bayern gibt es zahlreiche solcher Schauhöhlen wie die Teufelshöhle in der Fränkischen Schweiz oder die Wendelsteinhöhle in Oberbayern. Aber in vielen felsigen Gegenden gibt es auch Höhlen, die ohne Beschränkungen betreten werden können. Imposante Tropfsteine gibt es dort freilich nicht, aber immerhin Schatten und kühle Luft.