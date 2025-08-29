Ein riesiges Kühlschiff und Technik, mit der die Ummerstädter schon seit über hundert Jahren Bier brauen. Landrat Sven Gregor (Freie Wähler) steht neben Braumeister Rainer Chilian im Ummerstädter Brauhaus. Neugierig schaut er in den Bottich, in dem das Bier für die Einheitsfeier im Oktober gärt. Er beugt sich über den hölzernen Maischbottich und fragt, welchen Unterschied das Material macht. „Edelstahl müsste doppelwandig sein wegen der Hitze. Der Holzbottich isoliert und die Hitze bleibt erhalten. Das ist wichtig für die Raststufen. Bei 64 Grad löst sich der vergärbare Zucker, bei 73 Grad der nicht vergärbare Zucker“, erklärt Braumeister Rainer Chilian. „Es ist also eine echte Wissenschaft“, sagt Gregor.