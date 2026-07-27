Der Weg zur Kuchenvitrine war am Sonntagnachmittag fast genauso begehrt wie der Blick auf den improvisierten Laufsteg. Immer neue Stühle wurden herangetragen, Tische zusammengerückt, vor dem Café bildete sich eine lange Schlange. Wer einen Platz im malerischen Schlossgarten von Bedheim ergattert hatte, wollte ihn nicht mehr hergeben. Mehr als 100 Besucher dürften gekommen sein. Zwischen Rosen, altem Gemäuer und schattenspendenden Bäumen wartete eine Gesellschaft, die an diesem Nachmittag vor allem eines war: modehungrig.