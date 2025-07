Sommer, Sonne, Alkotest Partymeile Isar - Promille-Kontrolle für Schlauchbootfahrer

Er sei zuversichtlich, dass die Regelungen dazu beitragen, das Bootfahren auf der Isar sicherer zu machen, sagte Landrat Christoph Göbel zum Erlass der Verordnung im Jahr 2020. Einerseits profitierten die Bürgerinnen und Bürger von den Vorgaben, die ihnen helfen sollen, ihr Freizeiterlebnis so sicher wie möglich zu gestalten. Zudem schütze die Verordnung auch die Einsatzkräfte, die in der Vergangenheit bereits häufig unter Gefährdung ihres eigenen Lebens in Not geratene Bootsfahrer retten mussten.