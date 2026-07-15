Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht einen möglichen Einstieg chinesischer Autobauer in Fabriken deutscher Hersteller als "Notlösung". Das sagte der CDU-Vorsitzende auf eine Frage hin in der Bundespressekonferenz in Berlin. "Das müssen die jeweiligen Unternehmen entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Das ist dann eine Frage jeweils der Eigentümer. Ich sehe das als eine Notlösung an, nicht als eine Lösung der eigenen strukturellen Probleme." Das sei keine Frage, die die Politik zu entscheiden habe.