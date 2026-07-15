Berlin - Kanzler Friedrich Merz hat den eingeschlagenen Reformkurs der schwarz-roten Bundesregierung herausgestellt und setzt auf gemeinsame weitere Vorhaben. "Die Koalition hat Tritt gefasst", sagte der CDU-Vorsitzende in der Bundespressekonferenz in Berlin. "Wir haben viel erreicht, aber es ist noch lange nicht genug", erläuterte er mit Blick auf beschlossene Gesetze wie die Gesundheitsreform für stabile Krankenkassenbeiträge und noch anstehende Reformen etwa bei der Rente oder der Pflegeversicherung.
Sommer-Pressekonferenz Merz: "Die Koalition hat Tritt gefasst"
dpa 15.07.2026 - 13:31 Uhr