Ich packe meinen Sommerurlaubskoffer und nehme mit: Luftige Kleidung, Badesachen, Sonnencreme... und ein richtig gutes Buch. Egal ob beim Sonnen am Meer, Pool, Badeteich – oder am Planschbecken auf Balkonien, eine gute Lektüre gehört zur Sommerurlaubszeit einfach dazu und findet in jedem Reisekoffer noch ihren Platz. Und wer es selbst nicht in weite Ferne schafft, kann beim Lesen wenigstens gedanklich neue Welten erkunden – das geht auch auf einem kühlen Schattenplätzchen auf der eigenen Wohnzimmercouch. Doch welche Bücher sind derzeit heiß begehrt und dürfen auf keiner Leseliste fehlen?