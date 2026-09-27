Strahlende Gesichter, leuchtende Kinderaugen und begeisterter Applaus: Zur feierlichen Preisverleihung des diesjährigen Sommer-Lese-Spaßes im Meininger Volkshaus vergangene Woche wartete auf die Teilnehmer ein ganz besonderes Highlight. Das Kindertheater TamBambura nahm die kleinen und großen Zuschauer mit auf eine fantasievolle Reise mit „Frederick, der Geschichten-Erfinder“. Mit viel Spielfreude, Fantasie und einer mitreißenden Geschichte sorgte das Erzähltheater für beste Unterhaltung und einen stimmungsvollen Abschluss des Lesesommers. Gebannt folgte das Publikum dem Geschehen auf der Bühne, bevor kräftiger Applaus den Auftritt belohnte. Ein passender Ausklang für eine Aktion, bei der sich alles um die Magie guter Geschichten dreht. Doch bevor die Pokale und Urkunden überreicht wurden, lag bereits ein ereignisreicher Lesesommer hinter den Teilnehmern. Vom 24. Juni bis zum 26. August hieß es in der Stadt- und Kreisbibliothek „Anna Seghers“ eintauchen in fremde Welten, spannende Abenteuer erleben und möglichst viele Geschichten entdecken.