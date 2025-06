Die beiden Trinkbrunnen sind ein gemeinsames Projekt der Stadt und der Stadtwerke: Der eine befindet sich zentral auf dem Marktplatz, der andere vor dem Schloss Elisabethenburg. Wie eine Stadtwerke-Sprecherin informierte, wurden die beiden Standorte in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde so gewählt, dass sie sich harmonisch in das historische Stadtbild einfügen und zugleich höchste Funktionalität bieten. Aus den beiden Brunnen wird voraussichtlich von Mai bis Ende September frisches Trinkwasser aus dem Leitungsnetz sprudeln. Gäste und Einwohner können so an den warmen Tagen ihren Durst löschen.