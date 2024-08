Sommer-Interview: Söder will schnellere Abschiebungen

Berlin - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat nach dem Anschlag von Solingen in striktere Abschiebepraxis für abgelehnte Asylbewerber in Deutschland gefordert. "Jemand der Asylbewerber ist, aber keinen Asylanspruch hat, der muss das Land verlassen", sagte Söder am Sonntag im ARD-Format "Frag selbst", bei dem Bürger online Fragen an Politiker stellen können. Die Antworten wurden über Social-Media-Kanäle der ARD ausgestrahlt. Ein Sommerinterview der ARD mit Söder wird am Abend in der Sendung "Bericht aus Berlin" zu sehen sein.