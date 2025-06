Vielleicht waren es aber auch einfach zu viele Feste in der Region und die Auswahl dadurch zu groß. So waren deutlich weniger Besucher da als im vergangenen Jahr. Dafür bekam das Fest königlichen Besuch: Der Bratwurstkönig Norbert Abt besuchte das Döllbergfest und hatte für die Männer am Grill einen Bratwurstlikör dabei. Aber nicht nur die Männer am Grill, auch die Besucher hatten ihren Spaß mit dem Grillteam Familie Saft und Familie Heydenbluth.