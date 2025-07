Der Sommer ist im Ilm-Kreis angekommen. Die Freibadsaison ist in vollem Gange – und sie hat es in sich. Wenn die Temperaturen über 30 Grad steigen, zieht es viele Menschen in die Freibäder der Region. Und dort wird es eng: Viele Einrichtungen melden bereits Anfang Juli Rekordzahlen. Liegewiesen sind voll, Becken ausgelastet, vereinzelt müssen Menschen sogar erst einmal draußen bleiben.