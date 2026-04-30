Moorbad Fleckl

Idyllisch mitten im Wald liegt das Moorbad Fleckl am Rand des Ochsenkopfs im Fichtelgebirge. Das Wasser ist naturbelassen, mit Schwebstoffen des Moores durchsetzt und bleibt auch im Sommer eher kühl. Eine besondere Attraktion ist nach Angaben der Tourismuszentrale das natürliche Moorbecken direkt am Waldrand. Das dickbreiige Moor erwärmt sich in der Sonne schnell, soll verkrampfte Muskeln entspannen und Gelenkbeschwerden lindern.

Der Badeweiher ist frei zugänglich und kostet keinen Eintritt. Es gibt einen Schwimmer- und einen abgegrenzten Nichtschwimmerbereich, aber keine Badeaufsicht. Umkleidemöglichkeiten, kalte Duschen, Toiletten, ein Kneipp-Becken und ein Spielplatz sind vorhanden.

Naturbad Weißenbrunn

Das Naturbad Weißenbrunn in Mittelfranken war einst Feuerlöschteich und Viehtränke. In der Nachkriegszeit bauten Bürgerinnen und Bürger diesen zu einem Freibad um und legten die Liegewiese an. 2007 wurde ein Förderverein gegründet, der das in die Jahre gekommene Becken sanierte und eine ökologische Wasseraufbereitung installierte. Freiwillige pflegen und erhalten das Bad mit Planschbecken, Spielplatz, Volleyballfeld, Boule-Bahn, Umkleidekabinen und Biergarten seither.

Saisonstart ist am 14. Mai. Geöffnet ist das Bad immer dienstags bis sonntags von 9.00 bis 20.00 Uhr. Montags ist kein Badebetrieb (außer am Pfingstmontag), damit sich die Wasserqualität nach den vielen Badegästen an den Wochenenden wieder erholen kann. Der Eintritt ist frei. Es gibt aber eine Spendenbox für den Erhalt des Bades.

Terrassenschwimmbad

Am 15. Mai eröffnet das Terrassenschwimmbad im unterfränkischen Bad Kissingen nach einer umfassenden Sanierung wieder. Die 48.000 Quadratmeter große Anlage liegt auf dem Finsterberg, von dem man über die Saale-Ufer bis zur Rhön blickt. Badegäste erwartet dort unter anderem ein Sportbecken, ein Zehn-Meter-Sprungturm sowie drei Nichtschimmerbecken mit 85 Meter langer Rutsche und Wasserfall.

Das Freibad ist montags bis freitags in der Regel von 09.00 bis 19.00 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 08.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Bei schönem Wetter kann der Badebetrieb auch bis 20.00 Uhr gehen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro, Schüler zahlen 2,50 Euro.



Naturfreibad Fischach

Sprungfelsen, Wassergrotte und ein Abenteuerspielplatz bietet das Naturfreibad in Fischach im Landkreis Augsburg. Baden kann man dort ohne Chlor und andere Chemikalien. Mikroorganismen reinigen das Badewasser in einem separaten Regenerationsteich.

Am 17. Mai wird das Freibad in die diesjährige Badesaison starten. Es ist im Mai und September täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, von Juni bis August von 9.00 bis 20.00 Uhr. Für Erwachsene kostet der Eintritt 6 Euro, für Kinder und Jugendliche (5-17 Jahre) 2,50 Euro.

Freibad Bärenwelle

Fast wie am Meer kann man sich im Freibad Bärenwelle in Grafenau fühlen. Dieses hat laut der Gemeinde das größte Wellenbecken im Bayerischen Wald. In separaten Becken kann man zudem in Ruhe seine Bahnen ziehen, vom Sprungturm hüpfen oder sich die lange Rutsche hinunterwagen. Für Kinder gibt es dazu zwei Planschbecken.

Das Freibad ist von Ende Mai bis Mitte September täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, bei schlechtem Wetter nur von 17.00 bis 19.00 Uhr. Der Eintritt liegt für Erwachsene bei 4 Euro, ermäßigt bei 2,90 Euro.