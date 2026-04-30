Naturfreibad Fischach

Sprungfelsen, Wassergrotte und ein Abenteuerspielplatz bietet das Naturfreibad in Fischach im Landkreis Augsburg. Baden kann man dort ohne Chlor und andere Chemikalien. Mikroorganismen reinigen das Badewasser in einem separaten Regenerationsteich. Am 17. Mai wird das Freibad in die diesjährige Badesaison starten.

Freibad Bärenwelle

Fast wie am Meer kann man sich im Freibad Bärenwelle in Grafenau fühlen. Dieses hat laut der Gemeinde das größte Wellenbecken im Bayerischen Wald. In separaten Becken kann man zudem in Ruhe seine Bahnen ziehen, vom Sprungturm hüpfen oder sich die lange Rutsche hinunterwagen. Für Kinder gibt es dazu zwei Planschbecken. Das Freibad ist von Ende Mai bis Mitte September geöffnet.