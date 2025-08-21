Lange hatte es das Mühlbergfest in Solz nicht mehr gegeben – jetzt lebte es am vergangenen Sonntag nach 15 Jahren wieder auf. Und wie! „Es war ein sehr schöner gelungener Abend. Herzlichen Dank!“, sagt unsere Leserin, Dorfbewohnerin Gerlinde Sporer ganz begeistert und spricht dabei gewiss im Namen vieler. „Viele Gäste von Nah und Fern kamen auf unseren Mühlberg gelaufen und feierten zusammen bis in die Morgenstunden“, berichtet sie.