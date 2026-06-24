Solo-Haushalte: Mehr als 17 Millionen Menschen leben in Deutschland allein

Welche Altersgruppen leben besonders häufig alleine?

Vor allem ältere Menschen leben oft alleine. Laut den Statistikern wohnte in der Altersgruppe "65 plus" im vergangenen Jahr gut jede dritte Person (34,4 Prozent) alleine. Bei den mindestens 85-Jährigen waren es sogar mehr als die Hälfte (55,8 Prozent). "Aber auch unter den jungen Erwachsenen zwischen 25 und 34 Jahren war der Anteil mit 28,7 Prozent überdurchschnittlich hoch", hieß es. Den Daten zufolge lebten Frauen (21,5 Prozent) etwas häufiger alleine als Männer (20,4 Prozent).