Viel Schwarz-Rot-Gold auf und neben der Bühne gehört beim Konzert von Heino dazu, der als Zugabe unter anderem "Schwarzbraun ist die Haselnuss" singt. Einige Männer stimmen in Bad Belzig auch mehrmals "Ostdeutschland, Ostdeutschland"-Sprechchöre an.

Heino-Manager spricht von "ahnungslosen Analphabeten"

Auf Fragen zu Vorwürfen, Heino sei rechtslastig, argumentiert sein Manager, Heino habe sich für ein Verbot der AfD ausgesprochen, sei früher SPD-Wähler gewesen, und habe sich in Wahlkämpfen dann für die CDU eingesetzt. "Was hat Heino mit rechts zu tun? Nur weil er Volkslieder singt? Also ich finde, diese Leute, die das behaupten, sind ahnungslose Analphabeten."

Streit zwischen Feuerwehrmann und Verband geht weiter

Feuerwehrmann Münder schwenkt am Ende des Konzerts eine Deutschlandfahne. Sein Name ertönt in lauten Sprechchören, als er vor der Bühne Heino-Fanartikel überreicht bekommt. "Ich denke mal, dass ungefähr das halbe Publikum heute hier aus Feuerwehrkameraden der deutschen Feuerwehrsportszene besteht, die mich unterstützen", sagt Münder.

Der Wettkampfrichter will künftig in einer neuen und von ihm mit gegründeten Feuerwehrsport-Gemeinschaft jährliche Meisterschaften organisieren - zum Missfallen des Landesfeuerverbandes. Der Präsident befürchtet dadurch eine Spaltung der Feuerwehrwelt.

Auch Heino trifft in Bad Belzig südwestlich von Berlin längst nicht überall auf Begeisterung. Unter dem Motto "Knallbunt ist die Haselnuss" feiern an dem Abend einige Menschen eine "Party für Vielfalt".