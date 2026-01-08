Landesweit haben Ende des vergangenen Jahres Mitarbeitende in den Kur- und Tourismusverwaltungen der Thüringer Kurorte die durch den Thüringer Heilbäderverband organisierte Weiterbildung zum zertifizierten Kurlotsen absolviert. Damit erhalten Interessierte, Gesundheitssuchende und Patienten dank der umfassenden Ausbildung der Kurlotsen in allen Thüringer Gesundheitszentren fundiert Auskunft zu den verschiedenen lokalen Angeboten für ambulante Vorsorgemaßnahmen und Rehabilitation, zu den Zugangsvoraussetzungen, Antragsverfahren und gesundheitstouristischen Angeboten aller Kurorte.