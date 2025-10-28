Das erste Freizeitbad in Thüringen hat aufgegeben. Wegen der massiv gestiegenen Personal- und Energiekosten konnte das „Waikkiki“ in Zeulenroda nicht länger betrieben werden. Die rund 40 anderen kommunalen Hallenbäder sind in einer ähnlich ernsten Lage. Jedes Jahr müssen die Städte ordentlich Geld zuschießen, damit die Bäder geöffnet bleiben. Bad Salzungen macht da mit der Solewelt keine Ausnahme, profitiert allerdings als anerkanntes Bad vom Sonderlastenausgleich für Kurorte.