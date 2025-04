„Von amerikanischen Tieffliegern auf der Großen Ebene, Nähe Holzspitze (Name der Flurabteilung), Gemarkung Alsleben erschossen“, lautet die Inschrift auf der Gedenktafel für den Soldaten Arthur Krone. Der Angriff soll sich zwischen Gompertshausen und Alsleben nahe einem hügeligen Gelände an der thüringisch-bayerischen Landesgrenze abgespielt haben. Die Krieger- und Soldatenkameradschaft möchte den Jahrestag zum Anlass nehmen, daran zu erinnern. Edwin Kast, seit 1986 Vorsitzender, sagt: „Der Verein setzt mit einer Gedenktafel aus Jura-Marmor ein Zeichen, dass so eine Tragödie nicht in Vergessenheit gerät und eine Mahnung ist, sich für den Frieden mehr denn je einzusetzen“.