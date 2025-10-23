Soldat durch Schuss verletzt Bundeswehr-Übung soll trotz Zwischenfall weitergehen

Erding - Nach dem Zwischenfall mit einem Polizeischuss auf einen Soldaten im oberbayerischen Erding soll die mehrtägige Übung der Bundeswehr in Bayern fortgesetzt werden. Das teilte die Bundeswehr auf ihrer Internetseite zur Übung namens "Marshal Power" mit. Zur Ursache des Zwischenfalls, bei dem am Mittwoch ein Soldat angeschossen und verletzt worden war, hieß es dort lediglich: "Der Sachverhalt wird aktuell von den verantwortlichen Behörden und der Bundeswehr im engen Schulterschluss analysiert."