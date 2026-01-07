Photovoltaik-Anlagen sind mittlerweile in ganz Deutschland zu sehen. Denn Strom aus erneuerbaren Energien ist essenziell für die Versorgung der Bevölkerung – im Jahr 2025 erzeugten sie 55,9 Prozent des Stroms in Deutschland. Dennoch stoßen neue Projekte häufig auf Widerstand. Viele Diskussionen um den geplanten Solarpark bei Pfersdorf haben nach Angaben der Projektbeteiligten jedoch längst die sachliche Ebene verlassen.