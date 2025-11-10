Die Vorbereitungen sind weit gediehen: In der Gemarkung Kätzerode bei Bibra plant die Gemeinde Grabfeld gemeinsam mit einem Investor die Errichtung eines Solarparks – man sieht sich damit ein Stück weit auf dem Weg, das Thema Energiewende/erneuerbare Energien konkret und nachhaltig anzupacken. Nicht zuletzt würde die Gemeinde davon beträchtlich finanziell profitieren und das so eingenommene Geld in die Infrastruktur der Ortsteile investieren können.
Solarpark Kätzerode Kommt ein Bürgerentscheid?
Tino Hencl 10.11.2025 - 13:09 Uhr