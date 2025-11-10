Die Vorbereitungen sind weit gediehen: In der Gemarkung Kätzerode bei Bibra plant die Gemeinde Grabfeld gemeinsam mit einem Investor die Errichtung eines Solarparks – man sieht sich damit ein Stück weit auf dem Weg, das Thema Energiewende/erneuerbare Energien konkret und nachhaltig anzupacken. Nicht zuletzt würde die Gemeinde davon beträchtlich finanziell profitieren und das so eingenommene Geld in die Infrastruktur der Ortsteile investieren können.