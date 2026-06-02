Innerhalb kürzerer Zeit sind im Landkreis Hildburghausen die Pläne für drei Flächenphotovoltaikanlagen geplatzt. Nachdem geplante Solaranlagen, die das Zuchtzentrum Gleichamberg bei Bedheim bauen lassen wollte, im Römhilder Stadtrat abgewiesen worden sind, wurde per Bürgerentscheid auch in Heldburg ein Vorhaben mit mehreren großen Solarflächen gekippt. Zuletzt hatte nun auch in der Stadt Hildburghausen der Stadtrat mehrheitlich dafür gestimmt, den Einleitungsbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans aufzuheben.