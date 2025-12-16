Solarausbau Senat setzt auf Solarausbau und mehr Sicherheit im Stromnetz

Während des Stromausfalls waren auch etliche Unternehmen etwa im Technologiepark Adlershof betroffen, die über eigene Photovoltaikanlagen verfügen und aus Sonne Energie gewinnen. Geholfen hat ihnen das nicht: Auch sie hatten keinen Strom. Künftig soll es möglich sein, in solchen Fällen eigenen Solarstrom zu nutzen. Aus dem Förderprogramm Solarplus des Senats sollen dafür künftig Mittel für notstromfähige Anlagen zur Verfügung gestellt werden.