Thüringens Energieminister Tilo Kummer sieht Überlegungen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zur Solarförderung skeptisch. Bei dem diskutierten Förderstopp für neue, kleine Solaranlagen sei Vorsicht geboten, sagte der BSW-Politiker in Erfurt. „Würden die Pläne eins zu eins umgesetzt, könnten sie Verunsicherungen und Investitionsstopps zur Folge haben.“ Richtig sei es aus seiner Sicht aber, die staatliche Förderung zu überprüfen.
Solaranlagen Kummer warnt vor Förderstopp
Simone Rothe 01.10.2025 - 16:44 Uhr