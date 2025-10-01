Thüringens Energieminister Tilo Kummer sieht Überlegungen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zur Solarförderung skeptisch. Bei dem diskutierten Förderstopp für neue, kleine Solaranlagen sei Vorsicht geboten, sagte der BSW-Politiker in Erfurt. „Würden die Pläne eins zu eins umgesetzt, könnten sie Verunsicherungen und Investitionsstopps zur Folge haben.“ Richtig sei es aus seiner Sicht aber, die staatliche Förderung zu überprüfen.