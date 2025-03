Solaranlage und Wallboxen: Netzbetreiber registriert starken Anstieg bei Erneuerbaren

Kabelsketal - Der ostdeutsche Stromnetzbetreiber Mitnetz verzeichnet in seinem Gebiet einen deutlichen Anstieg von Erneuerbaren Energie-Anlagen. In den vergangenen zehn Jahren habe sich die installierte Leistung fast verdoppelt, die Zahl der Erzeugungsanlagen in fünf Jahren fast verdreifacht, teilte das Unternehmen mit. Im vergangenen Jahr sei die Anzahl der Anlagen auf knapp 143.000 gestiegen. Mit knapp 53 Prozent habe Photovoltaik den höchsten Anteil ausgemacht, der Anteil der Windkraft habe bei mehr als 43 Prozent gelegen. Vor allem die Zahl der Balkonkraftwerke steige rasant.