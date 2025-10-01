Je mehr Häuser mit Solaranlagen, desto besser, solange sich all die vielen Photo-Zellen mit Ortsbild und Baurecht vereinbaren lassen: Auf diesen Satz können sich sicher sowohl Freunde als auch Kritiker des Ausbaus erneuerbarer Energien einigen. Nichts spräche dagegen, wenn möglichst jedes geeignete Haus im Lande ein kleines Sonnenkraftwerk hätte. Daher mag man zunächst zustimmend nicken, wenn Thüringens Umweltminister Tilo Kummer die Pläne der Bundesregierung kritisiert, die Zuschüsse für diese Art privater Stromerzeugung in Form der so genannten Einspeisevergütung zu streichen.