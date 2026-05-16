Wer war dieser Carl Friedrich August Mosengeil, der auf dem Einladungsfoto zur ersten Soiree des Jahres 2026 des Fördervereins Altenstein so jugendlich frisch dreinschaute? Um sein Leben und Wirken sollte es diesmal zur Veranstaltung im Palais Weimar gehen. Insider unter den Anwesenden kannten diesen Namen bereits oder hatten ihn zumindest schon mal gehört. Aber was genau hatte Mosengeil mit dem Altenstein und der Kurstadt zu tun?