Wenn man merke, was er täglich zum Erfolg beitrage und sich seine Familie wohlfühle, ergänzte Schröder, "wenn das alles so klappt, dann will ich natürlich hier meine Karriere beenden." Er kenne aber natürlich auch die Realität in der NBA und die vielen Wechsel und Deals zwischen den Clubs - sein Vertrag läuft nur bis Saisonende. "Ich geh' da ganz professionell ran", sagte er. "Es wäre schön, länger an einem Ort zu bleiben. Aber da muss man realistisch sein."