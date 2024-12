Sogenannte Reichsbürger Mehr Ermittlungsverfahren der Länder zur Prinz-Reuß-Gruppe

Berlin - Die Ermittlungen zu mutmaßlichen Mitgliedern und Unterstützern der "Reichsbürger"-Vereinigung um Heinrich XIII. Prinz Reuß haben inzwischen mehr als 60 Verfahren in den Ländern nach sich gezogen. Wie aus einer Antwort des Bundesjustizministeriums auf eine Frage der Bundestagsabgeordneten Martina Renner (Die Linke) hervorgeht, hat der Generalbundesanwalt in dem Ermittlungskomplex bis zum 6. Dezember 64 Ermittlungsverfahren an die Staatsanwaltschaften der Länder abgegeben. 17 dieser Verfahren kamen seit dem 12. Juli neu hinzu.