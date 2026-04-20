Große Betriebsamkeit an einem Aprilsamstag am Wanderparkplatz „Axdorf“ in Brotterode: Dort schlug am Morgen die Stunde der Hacker. Die 40 Frauen und Männer hatten sich jedoch jedoch nicht eingefunden, um den Wald mit Äxten und Beilen zu bearbeiteten, sondern um den Boden zunächst mit Pflanzgeräten zu präparieren. Und um danach Bäumchen zu setzen, die durch Stürme, Dürren und Käfer in den Wald gerissene Blößen füllen sollen.