Sogar Etappen-Absagen drohen: Anpassungen bei Tour de France wegen Hitze möglich

Paris - Angesichts einer bevorstehenden erneuten Hitzewelle in Frankreich kann es aus Sicht des französischen Innenministeriums zu Einschränkungen bei der Tour de France bis hin zu Absagen einzelner Etappen bei extremen Temperaturen kommen. "In Ausnahmefällen und in Absprache mit dem Veranstalter und allen Beteiligten können Sie beschließen, eine Etappe abzusagen, wenn die gesundheitlichen oder operativen Bedingungen es nicht mehr ermöglichen, gleichzeitig die Sicherheit der Zuschauer und des eingesetzten Personals sowie die Aufrechterhaltung der Notfallversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten", heißt es in einem Schreiben von Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez an die Präfekten der Departements an der Route der Tour de France, die am Samstag in Barcelona startet.