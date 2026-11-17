Der britische Bond-Experte und Autor Ajay Chowdhury ("Some Kind of Hero: The Remarkable Story of the James Bond Films") äußerte sich ebenfalls zufrieden über die Entscheidung. "Pattinson ist der größte Star, der die Rolle je bekommen hat", kommentierte Chowdhury und lobte: "Er verkörpert den Geist und das Wesen von Ian Flemings Geheimagenten."

Das Produzentenduo Amy Pascal und David Heyman sieht das Vermächtnis des Kult-Spions bei Pattinson in guten Händen. "Seine Furchtlosigkeit als Schauspieler, sein demütiger Humor und seine Fähigkeit, sich ständig neu zu erfinden, machen ihn zum perfekten Bond für unsere Zeit", sagten die beiden laut Mitteilung.