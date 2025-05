Christian Kühne ist Schottland-Fan und hat schon mehrmals dort Urlaub gemacht. Ansonsten wäre ihm die Abfalltonne in seiner Viernauer Firma wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Doch die unscheinbare Aufschrift „NORTH AYRSHIRE COUNCIL“ sticht ihm ins Auge. Sein letzter Trip führt ihn genau dort vorbei, einem Verwaltungsbezirk in der Grafschaft Ayrshire an der Westküste Schottlands. Auch der rote Hinweis „NO HOT ASHES“ deutet auf ihre Bestimmung für Großbritannien hin.