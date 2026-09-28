Softwarekonzern SAP-Chef sieht historische Wachstumschance durch KI-Produkte

Berlin/Walldorf - SAP-Chef Christian Klein sieht für seinen Konzern durch neue KI-Produkte eine historische Chance für deutliches Wachstum. "Für SAP eröffnet sich gerade die größte Chance für einen weiteren wirklichen Schub", sagte Klein der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Investoren erwarteten eine Umsatzbeschleunigung. "Die Chance, dass SAP noch einmal über sich hinauswächst, war nie größer", sagte Klein. Durch die Software zur Unternehmensteuerung, das Industriewissen und die Fülle an Daten wolle SAP einen "einzigartigen Vorteil" ausspielen.