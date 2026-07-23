Softwarekonzern Dax-Riese im Sinkflug - Warum die SAP-Aktie abgestürzt ist

"Das KI-Damoklesschwert schwebt nicht nur über SAP, sondern über der ganzen Softwarebranche", sagt LBBW-Analyst Mirko Maier. Für den deutlichen Kursrückgang sei das Thema KI einer der Hauptauslöser gewesen. SAP habe gerade den Wandel vom klassischen Lizenzverkäufer zum Cloud-Anbieter geschafft und dafür ein paar Jahre gebraucht.

"Jetzt kommt das nächste Thema um die Ecke und da hat der Kapitalmarkt vielleicht durchaus seine Bedenken, wenn das jetzt wieder ein langjähriger Umstieg wird, der das Geschäftsmodell nachhaltig tangiert und zu einer sichtbaren Durststrecke beim Ertrag führt", sagt Maier. Aber: "Wenn SAP beweist, dass sie wirklich einer der Profiteure von KI sind, dann kann sich die Meinung am Markt wandeln."

Was sagt SAP zum Aktienkurs?

"Die Entwicklung des SAP-Aktienkurses spiegelte die allgemeine Marktvolatilität, geopolitische Unsicherheiten sowie veränderte Anlegerpräferenzen im Technologiesektor wider, die zuletzt insbesondere durch die Dynamik rund um Künstliche Intelligenz geprägt waren", teilte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mit. Ungeachtet dieser Schwankungen habe SAP eine starke operative Entwicklung gezeigt und die langfristige Strategie konsequent umgesetzt.

"Wir sind nicht die Einzigen, die gerade unter Druck stehen, es betrifft nahezu die gesamte Softwareindustrie", sagte SAP-Chef Klein dem "Manager Magazin" Ende Januar. Aber SAP werde den Trend umkehren. "Am Ende muss KI echten Geschäftswert in den Unternehmen schaffen - der Hype wird auch bei der angewandten KI ankommen", sagte er.