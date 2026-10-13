Im Auto der Zukunft werden immer mehr Funktionen durch Software gesteuert – vom Antrieb bis zu Systemen, die das Fahrverhalten beeinflussen. Dafür müssen elektronische und softwarebasierte Systeme zuverlässig zusammenarbeiten. Vor diesem Hintergrund hat die Technische Universität Ilmenau das internationale Forschungsprojekt „Detroid“ gestartet. 15 Hochschulen und Unternehmen aus zehn Ländern werden vier Jahre lang daran arbeiten, Fahrzeuge der Zukunft sicherer und zuverlässiger zu machen. Die Europäische Union fördert das Vorhaben mit rund 696.000 Euro.