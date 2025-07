Redmond - Glänzende Geschäfte mit Produkten zur Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) treiben Microsoft weiter kräftig an. Im vierten Geschäftsquartal beschleunigte sich das Wachstum noch mal. Der Konzern wächst aber nicht nur kräftig, sondern verdient auch prächtig. Im Geschäftsjahr 2024/25 beläuft sich der Gewinn auf etwas mehr als 100 Milliarden US-Dollar. An der Börse geht es für die ohnehin gut gelaufene Aktie weiter nach oben in immer neue Höhen.