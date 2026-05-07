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  4. GFT dank Künstlicher Intelligenz auf Wachstumskurs

Software GFT dank Künstlicher Intelligenz auf Wachstumskurs

Der zunehmende Einsatz Künstlicher Intelligenz treibt das Geschäft beim Softwareanbieter GFT. Der Start ins Jahr lief gut.

Software: GFT dank Künstlicher Intelligenz auf Wachstumskurs
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GFT Technologies will von KI profitieren. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Stuttgart - Der Softwareanbieter GFT Technologies erwartet trotz allgemeiner wirtschaftlicher Verwerfungen in diesem Jahr weiter gute Geschäfte dank Künstlicher Intelligenz. "Unternehmen gehen zunehmend über die reine Erprobung hinaus und integrieren KI systematisch in großangelegte Modernisierungsprogramme", sagte GFT-Chef Marco Santos bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum ersten Quartal in Stuttgart. Für 2026 rechnet er deshalb weiter mit einem Umsatzanstieg auf 930 Millionen Euro und einem Gewinn aus dem laufenden Geschäft (bereinigtes Ebit) von 71 Millionen Euro.

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Im ersten Quartal steigerte das im SDax gelistete Unternehmen seinen Umsatz um drei Prozent auf 229,5 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn wuchs um sieben Prozent auf gut 16 Millionen Euro. Unter dem Strich legte der Überschuss um gut ein Fünftel auf 8,6 Millionen Euro zu.