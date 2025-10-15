Derzeit wird in den Schulen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen Microsoft-Office-Software der Jahre 2016 und 2019 eingesetzt. Diese Lizenzen haben ihr sogenanntes End-of-Life erreicht, für sie gibt es seit dem 14. Oktober auch keine Sicherheitsupdates mehr. Obwohl die Software weiterhin funktioniert, stellt sie angesichts der fehlenden Updates für die gesamte Schul-Infrastruktur, die in ein Rechenzentrum verlagert ist, ein Risiko dar.