Söder in Südafrika Unis in Bayern und Südafrika wollen enger zusammenrücken

Stellenbosch (dpa/lby) - Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Bayern und der südafrikanischen Provinz Westkap wollen künftig noch enger zusammenarbeiten. Geplant sind nicht nur der Austausch von Studenten und Lehrkräften, sondern auch Kooperationen bei Forschungsprojekten, Technologie und Start-ups. Teilweise werden Partnerschaften erneuert, teilweise ganz neu gegründet. Entsprechende Abkommen unterzeichneten Vertreter der beteiligten Einrichtungen nun im Beisein des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) an der Universität Stellenbosch.