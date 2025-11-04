 
Söder in Südafrika Söder setzt auf engen Schulterschluss mit Partnerregionen

Dritter und letzter Tag der Südafrika-Reise von Markus Söder. Am Anfang steht ein Treffen mit Partnern aus aller Welt. Höhepunkt ist aber ein Termin beim Präsidenten.

Markus Söder bei einem "Gipfel" mit seinen Partnerregionen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Kapstadt (dpa/lby) - Bayern setzt im Kampf gegen die anhaltende Wirtschaftsflaute auf einen noch engeren Schulterschluss mit seinen Partnerregionen in aller Welt. Das sind die südafrikanische Provinz Westkap, Georgia in den USA, Quebec in Kanada, São Paulo in Brasilien, Shandong in China und Oberösterreich. "Wir setzen auf Partnerschaft, wir setzen auch auf die Stärke der Regionen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einem Treffen mit Regierungschefs und Spitzenvertretern aus diesen Regionen in Kapstadt. Man teile dieselben Sorgen und Herausforderungen - und die Bereitschaft zu einer gemeinsamen Lösung.

Der Premierminister der Provinz Westkap und Gastgeber der diesjährigen Konferenz, Alan Winde, betonte, das gemeinsame Netzwerk helfe den Regionen, weiter zu wachsen. "Wir sind stärker, wenn wir zusammenarbeiten", sagte er.

Söder will Netzwerk erweitern

Die sieben Partnerregionen vereinbarten bei ihrem Spitzentreffen unter anderem eine noch engere Kooperation in Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, bei Technologie und Innovation. Diese Bereiche seien entscheidend, um Wachstum und Wohlstand zu erreichen, sagte Söder in seiner Rede in Kapstadt. "Und wir glauben auch, dass die großen Probleme unserer Zeit, die wir haben - Klimawandel, Energie, Digitalisierung, Sicherheit und Migration - am leichtesten lösbar sind, indem wir wirtschaftlichen Wohlstand haben."

Söder schlug bei dem Spitzentreffen vor, das Netzwerk zu erweitern – man sei beispielsweise noch nicht auf allen Kontinenten vertreten, argumentierte er. Am Vortag hatte er persönlich die Idee geäußert, Bangalore in Indien in den Kreis aufzunehmen.

Termin beim Präsidenten

Söder hält sich seit Sonntag in Südafrika auf. Zum Abschluss hat er am Mittag noch einen Termin beim südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa.