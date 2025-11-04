Söder in Südafrika: Söder setzt auf engen Schulterschluss mit Partnerregionen

Kapstadt (dpa/lby) - Bayern setzt im Kampf gegen die anhaltende Wirtschaftsflaute auf einen noch engeren Schulterschluss mit seinen Partnerregionen in aller Welt. Das sind die südafrikanische Provinz Westkap, Georgia in den USA, Quebec in Kanada, São Paulo in Brasilien, Shandong in China und Oberösterreich. "Wir setzen auf Partnerschaft, wir setzen auch auf die Stärke der Regionen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einem Treffen mit Regierungschefs und Spitzenvertretern aus diesen Regionen in Kapstadt. Man teile dieselben Sorgen und Herausforderungen - und die Bereitschaft zu einer gemeinsamen Lösung.