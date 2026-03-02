Ist China akzeptabler geworden?

"Ich glaube, dass die beschleunigte globale Expansion chinesischer Produkte – wie BYD, Midea und Haier – die Wahrnehmung des chinesischen Marktes durch die Verbraucher weltweit verändert", sagt Finanzmarkt-Analyst Guo Shiliang. Das westliche Publikum akzeptiere chinesische Produkte zunehmend. Anwendungen wie Tiktok und Temu würden dabei helfen, sagt Guo.

Fast jeder zweite Deutsche sieht derzeit laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur die Vereinigten Staaten eher als Gegner denn als Partner. Die Abneigung ist sogar noch größer als gegenüber China – und das, obwohl Brüssel und Berlin vor Peking warnen, etwa wegen Sicherheitsbedenken im Bereich Netztechnik.

Köhler befürchtet zudem Stereotype durch den Trend: "Es werden die immer gleichen Ess- und Trinkrituale, die gleichen kulturellen Eigenarten gezeigt", sagt er, und: "Es droht das, was auf Social-Media-Plattformen wie Tiktok oft passiert: Ein Lifestyle-Trend verbreitet sich schnell und unreflektiert, um nach wenigen Wochen wieder zu verschwinden."