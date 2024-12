Social Media: TikTok wird in Thüringer Behörden kaum genutzt

Erfurt/Jena (dpa/th) - Die Social-Media-Plattform TikTok ist in Behörden in Thüringen nur selten im Einsatz. "TikTok wird daher derzeit weder durch die Staatskanzlei noch die anderen Ressorts zur Verbreitung eigens generierter Inhalte genutzt", erklärt Viktor Heeke von der Thüringer Staatskanzlei. Grundsätzlich entschieden die Ministerien eigenständig über die Nutzung einzelner Online-Dienste. So werde immer wieder neu beurteilt, welche Kommunikationswege am sinnvollsten und effektivsten seien, um Inhalte zu verbreiten.