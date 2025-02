Potsdam - Fast 200 Minuten am Tag sind junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren durchschnittlich auf digitalen Plattformen unterwegs. Das zeigt eine neue Studie der Universität Potsdam und der LMU München. Damit ist diese Gruppe mit Abstand am längsten online. Menschen der ältesten betrachteten Gruppe zwischen 65 und 74 Jahren verbrachten hingegen nur 43 Minuten am Tag auf diesen Plattformen.